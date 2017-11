Duterte asevera que se siente "insultado" por los comentarios de Trudeau sobre los DDHH en Filipinas

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha expresado este miércoles que se siente "insultado personal y oficialmente" por las recientes declaraciones del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre la situación de los Derechos Humanos en Filipinas.

"No voy a explicarme. Es un insulto personal y oficial y es por eso que se me oye decir tacos, porque me cabrea", ha manifestado Duterte durante una rueda de prensa tras la ceremonia de clausura de la 31º cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según ha informado la emisora de radio filipina ABS-CBN.