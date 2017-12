EEUU felicita a Weah por su victoria y a Liberia por su primera transición de poder democrática en décadas

Estados Unidos ha felicitado este viernes al ex futbolista George Weah por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Liberia, al tiempo que ha destacado que esta votación ha permitido "el primer traspaso del poder de forma pacífica de un jefe de Estado elegido democráticamente a otro en décadas".

UN EX FUTBOLISTA EN EL PODER

Además, para estos comicios ha usado de catapulta a Jewel Howard, ex mujer de Charles Taylor que, a pesar del pasado criminal de su ex marido --ex presidente condenado a 50 años de cárcel por los crímenes de guerra cometidos en la vecina Sierra Leona--, está considerada "la madre de la nación", en palabras de Weah.