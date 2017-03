EEUU niega estar detrás del bombardeo contra una mezquita en el noroeste de Siria

El Ejército de Estados Unidos ha negado este jueves estar detrás del bombardeo ejecutado durante la jornada contra una mezquita de la localidad siria de Al Jina, situada entre Idlib y Alepo, que habría dejado más de 40 muertos.

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos, John J. Thomas, ha confirmado un bombardeo contra una reunión de miembros de la organización terrorista Al Qaeda en la ciudad, afirmando que la mezquita no ha sido alcanzada.

"No atacamos mezquitas", ha dicho. "Lo que atacamos fue destruido. Hay una mezquita a unos 15 metros de ese edificio, y aún sigue en pie", ha agregado, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'. Pese a ello, ha indicado que se realizará una investigación.

El activista local Mohamed al Shaghel ha asegurado que las víctimas del bombardeo "no tienen afiliación alguna con ninguna facción militar o política".

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha indicado que el bombardeo ha causado 42 muertos, describiendo lo ocurrido como "una masacre".

El Mando Central de Estados Unidos ha publicado además un comunicado en el que ha confirmado un bombardeo contra Al Qaeda en la provincia de Idlib, agregando que la provincia "ha sido un importante refugio seguro para Al Qaeda en los últimos años".

El Pentágono anunció en enero y en febrero la muerte de Mohamad Habib Busadun al Tunisi y Abu al Jair al Masri, dos importantes comandantes de Al Qaeda, en bombardeos en Siria.