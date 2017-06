El Ejército de Birmania confirma la localización de varios cuerpos y restos del avión militar desaparecido

El Ejército de Birmania ha confirmado este jueves la localización de varios cuerpos y de restos del avión militar desaparecido el miércoles cuando volaba con más de 100 personas a bordo.

El ministro de Seguridad y Asuntos Fronterizos de la región birmana de Tanintharyi, Kyaw Zeya, había informado horas antes a la edición birmana de la cadena estadounidense Voice of America de que habían sido hallados restos del avión en las cercanías de la isla de Horse Shoe.

El avión perdió contacto con el control 29 minutos después de despegar, cuando volaba a 18.000 pies de altura, tal y como ha indicado el diario estatal 'The New Global Light of Myanmar'.