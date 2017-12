El Ejército de Sudán del Sur arrebata a los rebeldes dos localidades en el estado de Río Yei

El Ejército de Sudán del Sur se ha hecho este lunes con el control de dos localidades situadas en el estado de Río Yei (sur) controladas hasta ahora por las fuerzas rebeldes lideradas por el exvicepresidente Riek Machar.

"Todas estas zonas están ahora bajo control y la situación de seguridad es calmada. No hubo combates, así que no hay bajas de las que informar. No se quedaron en la ciudad (los rebeldes) cuando entraron nuestras fuerzas. No hubo resistencia", ha subrayado.