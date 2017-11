El Ejército toma el control en Zimbabue sin aclarar el futuro de Mugabe

El cesado vicepresidente Mnangagwa ha regresado al país y podría ser quien tome las riendas

El Ejército se ha hecho con el control en Zimbabue en las últimas horas pero no ha aclarado el papel que tiene reservado en el futuro del país su presidente, Robert Mugabe, quien está confinado en su residencia en Harare pero al que no se ha dado oficialmente como cesado del cargo que ocupa desde la independencia del país en 1980.

La decisión de Mugabe no gustó en las filas del Ejército, de ahí que su comandante, el general Constantino Chiwenga, lanzara una clara advertencia este lunes de intervención, que finalmente se ha hecho efectiva.

"Debemos recordar a quienes están detrás de los actuales chanchullos traidores que, si se trata de proteger nuestra revolución, el Ejército no dudará en intervenir", fueron las palabras del comandante del Ejército, un estrecho aliado de Mnangagwa, alertando de que la "purga" contra miembros del ZANU-PF que tienen un pasado vinculado a la "liberación" del país debía cesar "inmediatamente".

La noticia de la intervención del Ejército no ha generado reacciones masivas de los ciudadanos que, a tenor de lo cuentan los medios zimbabuenses, han seguido con su rutina, quizá a la expectativa de que se aclare la situación y sobre todo quién está al frente del país.

Por lo pronto, Mnangagwa ha regresado a Zimbabue, según ha desvelado 'The Guardian', pero por ahora no ha aparecido en público ni ha hecho declaraciones. También ha regresado al país el líder histórico de la oposición, Morgan Tsvangirai, quien estuvo cerca de arrebatar el poder a Mugabe en las elecciones de 2008 y forzó un acuerdo que le convirtió en primer ministro.

Los expertos coinciden en destacar que el Ejército no ha cesado públicamente a Mugabe y ha seguido refiriéndose a él como su comandante, para apuntar que no estaríamos en un golpe de Estado al uso, puesto que tampoco ha habido una suspensión de la Constitución. Sin embargo, parece evidente que el veterano dirigente no es quién tiene ahora mismo las riendas del país.