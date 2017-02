El Ejército filipino, preparado para retomar la ofensiva contra los maoístas tras el fin del alto el fuego

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han anunciado este viernes que están listas para retomar la ofensiva contra el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP), después de que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciara el fin de la tregua acordada entre ambas partes.

"Iremos tras el NEP para impedirles que cometan atrocidades y actividades delictivas contra el pueblo. Y los golpearemos duramente", ha advertido el jefe del Ejército, Eduardo Año, según declaraciones recogidas por el diario 'Phil Star'.

Año ha afirmado que el Ejército debe "cumplir la orden del presidente de acabar con el alto el fuego unilateral". "Es desafortunado que los avances conseguidos en los últimos seis meses tengan que detenerse porque el CPP-NEP restaurase el uso de la violencia y eligiera las armas para conseguir sus intereses", ha denunciado.

Los rebeldes maoístas anunciaron el pasado miércoles el fin del alto el fuego con el Gobierno a partir del 10 de febrero, acusando al presidente de incumplir los términos del acuerdo.

Duterte asegura que las exigencias de los rebeldes en cuanto a la liberación de presos políticos, aparente razón por la que los maoístas han abandonado el cese de las hostilidades, son "irracionales".

"Ya hice todo lo necesario para liberar a sus líderes y ahora me piden que libere a otros 400 presos políticos (...). No soy el dueño de la República de Filipinas, no decido solamente yo, tengo que consultar con el pueblo y los militares", ha justificado Duterte.

Duterte ha explicado que continuar con el alto el fuego "no generará nada", antes de advertir de que es posible que la paz con los rebeldes no se alcance durante su mandato.

Pese al fin del alto el fuego, el bando comunista ha asegurado que "sigue apoyando el proceso de negociaciones de paz, en el marco de la Declaración Conjunta de La Haya de 1992".

"Es posible negociar mientras se combate hasta que se alcancen acuerdos sustanciales para hacer frente a las causas principales del conflicto armado y se ponga la base para una paz justa y duradera", ha argumentado.

"Nos oponemos al uso de los alto el fuego interinos como base para un alto el fuego indefinido sin que haya beneficios sustanciales para el pueblo y sus fuerzas revolucionarias", ha remachado.

El NEP, brazo armado del partido comunista integrado por unos 3.000 hombres, opera principalmente en el este y el sur de Filipinas.

El alto el fuego fue pactado en Oslo como parte de un acuerdo que tiene como objetivo acelerar el proceso de paz y acabar con un conflicto que comenzó hace más de 50 años y que se ha cobrado la vida de alrededor de 40.000 personas.