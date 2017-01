Celebra su cumpleaños donado sangre con sus amigos

"Me encanta pensar que con mi donación puedo ayudar hasta cinco personas enfermas, y que para muchos una donación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte", explica Elsa en declaraciones recogidas por el diario La Nación.

Elsa, profesora de karate y entrenadora de deportes de combate, dona sangre desde los 18 años, al menos cinco veces al año. Su hijo también dona desde los 16 con su autorización.

"Lo hago porque me hace bien, porque no quiero ser egoísta y porque a cualquiera le puede hacer falta. Si alguna vez me pasa a mí o a mis seres queridos me gustaría que la sangre no sea un problema, que siempre haya", ha dicho Elsa.

Las pasadas navidades, Elsa celebró el Fin de Año donando sangre con sus amigos y les gustó tanto la idea que ha decidido repetir para su cumpleaños.

Para donar sangre basta con ser mayor de edad y pesar más de 50 kilos.