La embajadora de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno, ha asegurado este miércoles que las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos por violaciones de los Derechos Humanos no resolverán "absolutamente nada" y ha cargado contra el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, por pedir que la UE explore esta opción tras reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges.

"No entendemos muy bien qué tipo de democracia ejerce el presidente el Parlamento Europeo cuando no respeta ni siquiera las voces de su propia organización", ha afeado la diplomática venezolana en rueda de prensa, al ser preguntada por el posible impacto de eventuales sanciones de la UE.

Salerno ha recordado que la propuesta del grupo liberal ALDE en la Eurocámara a favor de explorar la posibilidad de "sanciones" contra Venezuela "no fue aceptada" y no se recogió como tal en la última resolución aprobada en abril por la Eurocámara, que finalmente optó por una vía "más positiva" para explorar "otras medidas" que permitirían a la UE restablecer la plena democracia en Venezuela y ha insistido en que los Veintiocho "tampoco" recomendaron sanciones contra Venezuela en la reunión de ministros de Exteriores de la UE a mediados de mayo.

"Tampoco recomendó sanciones para Venezuela ni para funcionarios venezolanos asociadas a los Derechos Humanos porque consideran y saben que el tema no está allí y que esto no resuelve absolutamente nada", ha recordado la diplomática venezolana.

"Por el contrario, el Consejo de la Unión Europea recomendó mantener el diálogo, con el auspicio del Vaticano, instó a todas las partes, no al Gobierno, a no utilizar la violencia. Entonces Tajani tiene su propia agenda con Julio Borges que no es la agenda ni del Parlamento Europeo, afortunadamente, ni es la agenda del Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea", ha dicho, al tiempo que ha dejado claro que no ha recibido "ninguna propuesta concreta" formal para que una delegación de la Eurocámara se desplace a Venezuela para comprobar si situación sobre el terreno.