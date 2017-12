Instagram “salvó” la vida de una anoréxica que superó la enfermedad al ver las fotos de otras personas recuperadas

“En ese momento no me sentía débil porque mi cuerpo se había adaptado. Lo más duro era el frío que sentía que, a veces, era muy dolorosos”, ha explicado Emelle.

“Recuerdo haberme acostado un día en la cama sintiendo como si me estuviera muriendo. Me di cuenta de que no había logrado nada en mi vida y de que esa no era la manera de terminar mi historia”, ha explicado. Hoy, ya recuperada, pesa 50 kilos y muestra su cambio en Instagram, orgullosa, para ayudar a otras personas a superar la enfermedad.