Emprende un viaje en solitario al Amazonas y muere en un ataque pirata

Emma Kelty, de 43 años y ex directora de una escuela de primaria británica, decidió realizar un peligroso viaje en solitario de 4.000 millas por el Amazonas en un kayak. Sus familiares y amigos le advirtieron que probablemente moriría si lo hacía y por desgracia, tuvieron razón.

Pese a los intentos de sus seres queridos de disuadirla debido a la peligrosidad de la aventura, ella tenía bien claro sus objetivos y se marchó equipada con dos teléfonos móviles, un ordenador y una cámara Go Pro para documentar su experiencia.

Una publicación compartida de Emma Tamsin Kelty (@emmatamsinkelty) el Jul 25, 2017 at 5:21 PDT

Sus amigos y familiares explican que Kelty se habría ido de viaje incluso si hubiera sabido que jamás regresaría : “Si alguien le hubiera dicho lo que le iba a pasar, ella se habría ido de todos modos. La miramos a los ojos y le suplicamos que no se marchara porque era un viaje muy peligroso, ya que esa zona está llena de narcotraficantes y piratas. Le dijimos que había posibilidades de morir”.

Sin embargo y como explica Daily Mail , cuando sus seres queridos le advirtieron de los peligros, ella respondió con determinación que no quería perder el tiempo en Londres: “No puedo quedarme, mientras más tiempo me quede aquí, más tiempo voy a perder. Tengo que hacer este viaje para conseguir el éxito. Sois todos muy amables, pero yo”.

Una publicación compartida de Emma Tamsin Kelty (@emmatamsinkelty) el Jul 10, 2017 at 2:28 PDT

Ya han pasado cuatro meses desde que la maestra desapareció y todavía no se ha encontrado su cuerpo. No obstante, uno de los piratas que la atacaron ha reconocido el asalto pero no su muerte, ya que afirma que después de atacarla, la arrojaron viva al río para que las pirañas la devoraran .