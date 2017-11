Erdogan insta a Kiliçdaroglu a presentar pruebas que demuestren que tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a Kemal Kiliçdaroglu, líder de la principal formación opositora de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), a presentar pruebas que demuestren que tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

"No hay ni un solo centavo fuera de Turquía. Lo que dice esta persona (Kiliçdaroglu) es mentira", ha aseverado el dirigente turco, que ha pedido al líder del CHP que entregue "todos los documentos que tenga a la Fiscalía y el pueblo".

No obstante, Erdogan ha aseverado que las personas en cuestión "jamás han enviado ese dinero a esa empresa o lugar". "Al contrario, han recibido dinero porque han vendido las empresas que tenían, pero el dinero no ha sido enviado allí. Para aquellos que entienden la inversión y el comercio, este tipo de acciones no suponen un problema", ha explicado.