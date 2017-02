Erdogan niega que el cambio de sistema esté destinado a satisfacer sus intereses personales

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este viernes que apoya el sistema presidencial desde hace décadas, por lo que el referéndum no está destinado a satisfacer sus intereses personales, en unas declaraciones pronunciadas al inicio de la campaña por el 'sí' en la consulta popular del próximo 16 de abril.

"No soy una persona tan baja como para querer este sistema sólo para que me beneficie a mí. No tengo suficiente energía para luchar tanto por mis intereses", ha afirmado Erdogan, en un discurso en la provincia de Kahramanmaras, donde ha dado el pistoletazo de salida a la campaña.

Para argumentar su defensa del sistema presidencialista, Erdogan ha recordado que a mitad de la década de los 90, cuando era alcalde de Estambul, comenzó la lucha por el presidencialismo.

"El sistema presidencial es mi objetivo personal. He insistido en esta reforma desde mis tiempos como alcalde. He luchado por esto y seguiré luchando porque creo que este sistema beneficiará al país y a la nación", ha señalado, en unas declaraciones recogidas por la agencia Anatolia.

El mandatario turco ha reiterado sus críticas a los defensores del 'no' asegurando que "están en contra del pueblo turco", justo cuando el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) planea lanzar su campaña el próximo lunes con mítines en Estambul, Ankara y Esmirna.

REFORMA CONSTITUCIONAL

La reforma constitucional permitiría al presidente emitir decretos, declarar el estado de emergencia, designar a ministros y altos cargos del Estado y disolver el Parlamento, competencias que los dos principales partidos de la oposición afirman que otorga excesivo poder a Erdogan.

Por su parte, el presidente turco ha venido defendiendo que la reforma ofrecerá estabilidad en un momento de caos y evitará la vuelta a las coaliciones frágiles del pasado. Mientras que sus detractores temen que Turquía degenerará en un régimen cada vez más autoritario.

El pasado mes de enero el Parlamento turco aprobó la ley tras garantizar más de los 330 votos necesarios de los 550 escaños de la asamblea. La reforma constitucional requerirá de una mayoría simple en el referéndum para ser finalmente aprobada. Si se aprueba, podría facilitar la permanencia en el poder de Erdogan hasta 2029.