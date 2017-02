Una alumna británica es expulsada del colegio por ir "demasiado maquillada"

Rachel Barr ha denunciado la injusta expulsión de su hija Jazzmin durante día y medio del colegio femenino Outwood Academy Trust por ir "demasiado maquillada". La madre de la alumna cree que la dirección del colegio ha actuado de forma exagerada porque su hija no llevaba en absoluto mucho maquillaje.

Según ha contado la madre de la adolescente de 16 años a Mirror, ella no vio como salía su hija de casa, pero que al verla después de la expulsión, no pudo percibir una gran cantidad de maquillaje: "esperaba que tuviera mucho maquillaje, pero no podía ver ni una gota por más que la miraba de cerca", cuenta al citado medio.

Jazzmin Barr no usa frecuentemente maquillaje, lo único que utiliza es un lápiz para las cejas y un iluminador, aunque las normas del instituto prohíben tajantemente el uso de maquillaje a las menores de 16 años.

Un portavoz del instituto ha explicado el motivo de la expulsión: "no vamos a comentar nada sobre alumnos en concreto, pero la academia establece claramente en su política de comportamiento, 'no está permitido el maquillaje perceptible y cualquier maquillaje debe ser discreto'".