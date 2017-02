El FBI rechaza una petición irregular de la Casa Blanca para negar contactos entre Rusia y el círculo de Trump

La Casa Blanca pidió sin éxito al FBI que compareciera públicamente para desmentir cualquier contacto entre el Kremlin y el círculo interno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el levantamiento de las sanciones a Rusia, en una solicitud que atenta contra los procedimientos regulares por los que la Administración no puede hablar directamente con la agencia federal sobre sus investigaciones pendientes.

La conexión Rusia-Trump está siendo objeto de escrutinio desde hace meses por las agencias de investigación norteamericanas, que desconfían seriamente de la capacidad de la Administración para guardar secretos de Estado. Esta conexión ha causado serios problemas a la Casa Blanca, como se ha demostrado recientemente con la dimisión del asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por ocultar al vicepresidente, Mike Pence, contactos en este sentido.

Ahora, y según fuentes oficiales bajo el anonimato próximas al caso a la cadena CNN, el FBI rechazó el jueves esta solicitud transmitida por la Casa Blanca para suspender la última investigación que comenzó a raíz de una noticia en este sentido publicada por 'The New York Times' el 14 de febrero y corroborada por la propia CNN.

El jueves por la noche, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que la solicitud estuviera destinada a cancelar la investigación -- en lo que habría supuesto un caso de obstrucción a la Justicia --. "No intentamos tumbar la historia. Pedimos que dijeran la verdad", dijo Spicer.

Según las fuentes de CNN, las discusiones entre la Casa Blanca y la oficina de investigación comenzaron a partir de un encuentro entre el subdirector del FBI, Andrew McCabe, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, al día siguiente de la publicación de las informaciones.

La Casa Blanca niega esta versión y afirma que McCabe llamó a Priebus para decirle que el artículo del 'New York Times' exageraba enormemente lo que el FBI sabe acerca de los contactos. Las fuentes de la CNN rechazan a su vez la narrativa de la Casa Blanca y reiteran que fue el jefe del Gabinete de Trump quien habló con el 'número dos' de la agencia federal.

De hecho, estas fuentes aseguran que Priebus se puso en contacto con el director del FBI, James Comey, para pedir que sus agentes dejaran de entablar contactos privados con los periodistas.

Comey se negó -- a pesar de la amistad que le une a Trump tras su instrumental papel en la campaña electoral al anunciar una investigación sobre los correos de su entonces rival, Hillary Clinton, que desembocó en nada -- aludiendo que las supuestas comunicaciones entre los allegados de Trump y los rusos de las que tuvo conocimiento la inteligencia estadounidense son objeto de una investigación en curso.

La Casa Blanca ha emitido no obstante su propio comunicado de desmentido, firmado por Priebus, en el que califica de "completa basura" la historia del 'NYT', "un artículo sin fuentes directas que indican que la campaña Trump tenía contactos constantes con espías rusos, básicamente acusaciones de traición".

"Puedo asegurarte, y he sido autorizado para decir esto, que los niveles superiores de la comunidad de Inteligencia me han asegurado que esa historia no sólo es errónea, sino que es groseramente exagerada", había anticipado Preibus en Fox News el pasado fin de semana.

Los esfuerzos deTrump para presionar a Comey son contrarios a los memorandos de procedimiento que el Departamento de Justicia emitió en 2007 y 2009 y que limitan la comunicación directa en procesos de investigación entre la Casa Blanca y el FBI.

"Las comunicaciones iniciales entre el Departamento (de Justicia) y la Casa Blanca en relación investigaciones criminales o casos pendientes o previstas o casos implicarán únicamente al procurador general o subprocurador general, desde el lado del Departamento, y al asesor del presidente, el presidente o el vicepresidente del lado de la Casa Blanca", según el último documento de 2009.