Familiares de los tripulantes del 'ARA San Juan' marchan en Mar del Plata para pedir respuestas a Macri

Familiares de los tripulantes del submarino 'ARA San Juan', desaparecido hace más de dos semanas, han protagonizado este domingo una marcha en la localidad de Mar del Plata para pedir respuestas sobre el caso al presidente del país, Mauricio Macri.

El jueves pasado la Armada informó, tras 15 días de búsqueda, que dio por terminada la fase de rescate y que ya no se buscan sobrevivientes. "No ha sido posible localizar el submarino y no habrá salvamento de personas", dijo Balbi.