Farage niega todo contacto con el FBI en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones EEUU

El antiguo líder del partido nacionalista británico UKIP, Nigel Farage, ha desmentido categóricamente que el FBI esté interesado en él durante la investigación que la agencia de seguridad estadounidense está llevando a cabo sobre la supuesta connivencia entre Rusia y la entonces campaña del presidente estadounidense y amigo de Farage, Donald Trump, en la manipulación del electorado estadounidense durante los comicios del año pasado.

"Pues claro que no se han puesto en contacto conmigo", ha respondido Farage este sábado a BBC Radio, en respuesta a una información aparecida el jueves, y en la que se apuntaba que el FBI le consideraba una "persona de interés" en el marco de la investigación.

De hecho, en agosto, Farage participó en un mítin de Trump para apoyar públicamente al entonces candidato republicano frente a su rival, Hillary Clinton. "No puedo decir a quién deberíais votar en estas elecciiones. Lo que diré es que, si fuera un ciudadano americano, no votaría por Clinton ni aunque me pagárais", señaló durante su comparecencia en Jackson (Mississippi).