Farage asegura en la Eurocámara que no quiere un segundo referéndum sobre el Brexit

El eurodiputado y antiguo líder del Partido para la Independencia de Reino Unido (UKIP) Nigel Farage ha asegurado este miércoles en el Parlamento Europeo que no quiere un segundo referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la UE, a pesar de que la semana pasada abrió la puerta a esta opción argumentado que serviría cerrar el debate ante una nueva victoria a favor del Brexit.

"No quiero un segundo referéndum sobre el Brexit, absolutamente no. Pero me temo que todos están trabajando junto con Tony Blair y Nick Clegg para asegurar que tenemos el peor acuerdo posible", ha subrayado durante su intervención en el debate sobre el futuro de la UE con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, a quien a acusado de formar parte de un "complot" para frustrar la salida de Londres del club.