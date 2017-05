Fernández de Kirchner no descarta competir otra vez por la Presidencia argentina "si es necesario"

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sugerido que, de ser "necesario", podría intentar volver al cargo en las próximas elecciones, previstas para 2019, un anuncio que ha impactado tanto en el Gobierno como en la oposición, donde algunas voces han recordado que el candidato presidencial debe elegirse en unas elecciones primarias.

"Me siento con responsabilidades históricas para convocar al campo nacional, popular y democrático para reagrupar fuerzas y ayudar a que esto no se desmadre", ha dicho. "No estoy en esto por ser candidata (presidencial), sería tonta. Nadie puede suponer que estoy atrás de un cargo", ha añadido.