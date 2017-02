Fillon ratifica que continuará en la carrera hacia la Presidencia de Francia a pesar del escándalo

El aspirante de Los Republicanos a la Presidencia de Francia, François Fillon, ha ratificado este viernes que continuará en la carrera de cara a las elecciones, que se celebrarán el próximo 23 de abril, a pesar del escándalo en el que se ha visto envuelto por los supuestos empleos ficticios por los que su esposa se embolsó cientos de miles de euros de dinero público.

En una entrevista en exclusiva publicada por el diario 'Le Figaro', el candidato de la derecha gala ha reiterado lo que ya dijo este martes ante diputados de su propia formación: que no retirará su candidatura.

"Habría deseado que la Justicia fuera más rápida en este período tan particular que es la campaña presidencial, pero hasta ahora no ha tomado ninguna decisión; la investigación continúa y el reloj no se detiene", ha explicado.

Fillon ha afirmado que cuanto más se acerca la fecha de los comicios "más escandaloso sería privar a la derecha y al centro de un candidato". En este contexto ha subrayado que su decisión "está clara": "Soy el candidato e iré hasta la victoria".

El ex primer ministro galo ha indicado que después de anunciar su procesamiento y la apertura de una investigación judicial se alimentó "la inquietud de algunos políticos". "Ahora hemos visto que no hay nada, así que vamos a seguir con mi campaña", ha agregado.

Si bien ha reconocido que "las condiciones son difíciles" y que tendrá que hacer frente a "las mentiras, los ataques, el calendario y todas las operaciones destinadas a perturbar" sus desplazamientos con el objetivo de que el candidato ponga fin a su campaña, Fillon ha asegurado que no se siente "intimidado" por ello.

"Todo eso está reforzando la voluntad de los electores de la derecha y del centro. Son prácticas detestables, sí, pero no me harán echarme atrás", ha concluido.

El escándalo en el que se ha visto inmerso ha afectado seriamente a su popularidad, según varios sondeos publicados recientemente. De hecho, ha pasado de ser el favorito en las encuestas a correr el riesgo de quedarse fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y el representante de la plataforma independiente En Marcha, Emmanuel Macron, figuran como probables aspirantes del 'cara a cara' final.