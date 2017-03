Fillon insiste en que no va a retirar su candidatura presidencial

El candidato presidencial de Los Republicanos, François Fillon, ha insistido este domingo en que no va a retirar su candidatura a pesar de su imputación en el caso de los empleos ficticios de sus familiares y de las declaraciones de destacados miembros del sector conservador en favor de su retirada.

"No voy a retirar mi candidatura", ha asegurado Fillon en declaraciones a la televisión France 2. "He sido designado democráticamente. Tengo 1.500 padrinajes. Es mi decisión y esta decisión fue confirmada por la concentración (de este domingo en París), que fue un éxito", ha argumentado. Así Fillon no ve "ninguna razón" para retirar su candidatura y "hacerlo supondría un impasse en mi vida política".

Sin embargo, Fillon ha reconocido haber pronunciado palabras "demasiado violentas" contra el poder judicial, aunque ha considerado que ha estado a la altura de la violencia de la que ha sido víctima.

En la entrevista, Fillon también ha anunciado su intención de recoger velas y "tomar la iniciativa" convocando a un nuevo equipo de campaña, ya que varios de sus colaboradores han presentado su dimisión.

Más tarde, Fillon ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que dará una declaración a la prensa el lunes. "Voy a hacer una declaración a la prensa mañana en Burdeos a las 10.30 horas", indica Fillon.

Tras la imputación de Fillon la semana pasada por los contratos de familiares, su candidatura está en duda, ya que son cada vez más las voces del sector conservador que piden que renuncie a la candidatura al Elíseo. De hecho, este lunes está convocado el Comité Político de Los Republicanos, que reúne a los pesos pesados del partido, una cita para "evaluar la situación" de su Fillon.

El propio domingo el presidente del Consejo Regional de Provenza-Alpes-Costa Azul, Christian Estrosi, ha anunciado que está preparando junto a otros cargos electos de Los Republicanos una salida "digna" para Fillon. "Es imprescindible una opción diferente" que no debe "humillar" a Fillon, ha argumentado Estrosi.