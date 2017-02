Fillon propone rebajar la mayoría de edad penal a los 16 años

El candidato de Los Republicanos a la Presidencia francesa, François Fillon, ha propuesto rebajar a los 16 años la edad mínima a la que una persona puede ser imputada penalmente, como respuesta a los últimos disturbios a las afueras de París.

"Los recientes acontecimientos en Seine-Saint-Denis y en otros departamentos de la región parisina han demostrado, una vez más, la implicación de numerosos menores en los actos de violencia", ha argumentado Fillon, en un comunicado en el que ha reprobado que los adolescentes sean "casi intocables" en términos jurídicos.

Los barrios de las afueras de París han sido escenario de numerosas revueltas a raíz del caso de Théo, un joven negro que fue supuestamente sodomizado con una porra por un policía.

Según Fillon, los "delincuentes adultos" se sirven de los menores "porque no serán castigados con la misma severidad", por lo que ha llamado a actualizar la ley para dar una "respuesta proporcionada" a los delitos cometidos por personas de 16 y 17 años.

"Es tiempo de terminar con un sistema que no funciona", ha subrayado el ex primer ministro, que ha fijado la seguridad como una de sus prioridades del programa con el que intenta llegar al Elíseo. "No podemos bajar los brazos y mirar sin más a la multiplicación de actos de delincuencia cometidos por menores", ha añadido.

CENTROS ESPECIALES

Fillon, sin embargo, ha introducido algunos matices a esta revisión, de tal forma que los "jóvenes delincuentes" serían encarcelados en "establecimientos especializados para menores", con el objetivo de "protegerles" de los contactos con personas mayores de edad.

El candidato de Los Republicanos ha incluido en su programa la creación de 16.000 nuevas plazas en centros penitenciarios.