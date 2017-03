Fillon ha recibido regalos en trajes por 48.500 euros en trajes desde 2012

El candidato presidencial conservador francés François Fillon habría recibido regalos en ropa por al menos 48.500 euros, de ellos 35.500 pagados en efectivo, según una investigación publicada este domingo por el periódico 'Le Journal du Dimanche'. Este dinero ha sido abonado por donantes y amigos en la exclusiva boutique Arnys parisina.

Fillon aún no se ha sacudido la polémica por su imputación en una investigación judicial por los empleos ficticios de su mujer, Penelope Fillon, cuando surge este nuevo escándalo.

Precisamente la investigación del 'JDD' revela que tras publicarse los días 9 y 10 de febrero en 'Le Canard Enchaîné' la información sobre el 'Penelopegate', se hizo un pago de 13.000 euros en Arnys a través de un cheque a nombre del banco Monte Paschi.

El entorno de Fillon ha salido al paso de estas nuevas revelaciones y ha argumentado que "no hay nada de malo" en estos regalos recibidos por el ex primer ministro. "Uno se pregunta hasta qué punto no serán estas intrusiones maliciosas en su vida privada. Es cierto que un amigo le ofreció trajes en febrero. No hizo nada malo", ha argumentado un portavoz, Luc Chatel, citado por la prensa francesa.

"En cuanto a la afirmación de que algunos trajes fueron abonados en efectivo, es totalmente extravagante. Ninguna casa aceptaría pagos en efectivo de esas cantidades", ha apuntado Chatel.