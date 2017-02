Finge mantener una relación sentimental con un desconocido con montajes fotográficos

Una mujer ha sido acusada de simular una relación de cuatro años con un completo desconocido. Para fingir esta relación, la acusada, Jill Sharp, robaba las fotografías de Graham McQuet de sus redes sociales y realizaba montajes fotográficos a través Photoshop para hacer ver que eran una pareja sentimental que compartían viajes y cenas románticas.

El damnificado desconoce quién es la persona que ha estado fingiendo en internet ser su novia. Según informa Daily Mail, Jill Sharp desmiente que ella haya realizado esos montajes: "si hubiera acosado a alguien durante cuatro años, ellos lo habrían sabido, y la realidad es que no ha pasado". "Esta historia no es real y quiero que todo el mundo lo sepa. No tengo razones para tener una doble vida", concluye la protagonista al citado medio.

Amigos de Graham McQuet han encontrado, incluso, una cuenta en la red social twitter en el que Jill Sharp utilizaba el apellido de su supuesto marido, haciéndose llamar Ms McQuet.

La policía se encuentra investigando este suceso, aunque no ven indicios de criminalidad.