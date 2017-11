La Fiscalía de Turquía investiga a la familia de Erdogan por evasión de impuestos

La Oficina del Fiscal General de Ankara ha iniciado una investigación contra la familia del presidente, Recep Tayyip Erdogan, por la supuesta evasión de impuestos que habría realizado a través de cuentas en paraísos fiscales, según ha informado este jueves el periódico local 'Hurriyet'.

El líder opositor ha denunciado que esta situación "no es ética ni moral", al tiempo que ha afirmado que las transacciones se realizaron a la empresa 'offshore' Bellway LTD. Un responsable de Bellway LTD también ha declarado que esos documentos son falsos y ha exigido al CHP que se los entregue. "El dinero no se envió allí", ha dicho el representante de la empresa británica.