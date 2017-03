La Fiscalía belga aclara que no puede confirmar "la pista terrorista por ahora" en Amberes

La Fiscalía belga ha aclarado este viernes que por el momento no se puede confirmar "la pista terrorista" en Amberes a pesar de que el sospechoso tunecino Mohamed R, de 39 años, detenido este jueves por intentar atropellar a peatones en una céntrica calle comercial de la localidad en el norte de Bélgica con su vehículo ha sido inculpado por "tentativa de asesinato de carácter terrorista".

"No podemos confirmar la pista terrorista por ahora. Por el momento, no está del todo claro qué ha ocurrido", ha explicado el portavoz de la Fiscalía belga a Europa Press, Eric Van Der Sypt.

El portavoz ha precisado que la justicia belga "ha inculpado" al sospechoso de "tentativa de asesinato en el contexto terrorista" pero ha insistido en que se deben hacer "las verificaciones" todavía para realmente aclarar lo sucedido y que no hay nada confirmado por ahora. "Ya sé que es un poco difícil de explicar", ha admitido el portavoz de la Fiscalía.

Horas antes, la propia Fiscalía confirmaba en un comunicado que el juez de instrucción de Amberes "ha inculpado a Mohamed R., nacido el 8 de mayo de 1977 y de nacionalidad tunecina, como responsable de tentativa de asesinato de carácter terrorista, tentativa de impactos y heridas con carácter terrorista e infracciones a la legislación sobre armas" y que "ha sido puesto bajo mandato de arresto".

Van Der Sypt ha explicado a Europa Press que el relato de los hechos que ha ofrecido el detenido "esta mañana a la Policía no ha sido coherente" y ha confirmado que el interrogatorio, que no ha podido precisar cuánto tiempo ha durado, sólo se ha podido llevar a cabo este viernes al estar el sospechoso tunecino bajo los efectos del alcohol cuando fue detenido el jueves.

El portavoz ha aclarado que el sospechoso, que "es tunecino" con "tarjeta de residencia en Francia" pese a que en un principio la Fiscalía le identificó como nacional francés, comparecerá el próximo martes ante la Cámara del Consejo de Amberes, para que el juez decida si le mantiene o no en prisión preventiva.

Según el diario 'Le Soir', el sospechoso directamente ha negado haber estado en el lugar de los hechos el jueves por la mañana cuando intentó atropellar a varios peatones en una céntrica calle comercial y ha informado de que las autoridades galas no han encontrado nada durante una redada en su domicilio que apunte a una amenaza terrorista.

La Fiscalía belga también ha confirmado este viernes a Europa Press que en el bidón que se encontró en el vehículo del sospechoso, un Citroen rojo, "no llevaba casi nada" y "no se ha encontrado nada de explosivos". Las fuerzas de seguridad sí hallaron varias armas blancas y un arma antidisturbios, que al parecer, según la cadena valona pública RTBF no funcionaba y también ha precisado que en el vehículo no se ha encontrado material que le pueda vincular al Estado Islámico.

Mohamed R. era conocido por las autoridades francesas por delitos menores, incluido tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y violencia, lo que podría explicar la presencia de las armas en el maletero, pero no estaba fichado por radicalismo o actividades terroristas.

Según ha desvelado este viernes el diario flamenco 'De Standaard', Mohamed R. había sido detenido la tarde previa en la localidad de Hoboken, próxima a Amberes, adonde viajó en compañía de su novia desde la localidad gala de Lens, al carecer de documentos de identidad y las autoridades belgas decretaron su expulsión tras pasar la noche en una celda.

"Creemos que se pelearon", ha explicado el portavoz de la Fiscalía. La novia, que denunció que le robaron el bolso y fue agredida por el ladrón, fue encontrada con la cara ensangrentada por la Policía, que pensó que el agresor fue Mohamed R.