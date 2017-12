Flynn confirma que un "alto miembro de la campaña de Trump" le pidió que contactara con Rusia

El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Michael Flynn ha confirmado de viva voz que un "alto miembro de la campaña electoral" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que contactara con oficiales rusos en diciembre de 2016, según ha hecho saber este viernes tras comunicar su declaración de culpabilidad por mentir al FBI en el marco de la investigación especial sobre la posible injerencia rusa en los comicios.

"Después de 33 años de servicio a mi país", ha declarado el general retirado de 58 años, "se me ha hecho muy difícil soportar tantos meses de falsas acusaciones de 'traición' , así como otros de actos infames. Tales falsedades son contrarias a todo lo que he hecho y a todo por lo que he luchado".