Detenidos la esposa y el hijastro del líder del Ku Klux Klan por su asesinato

Y además... Asesinado el líder del Ku Klux Klan bajo circunstancias aún desconocidas

Malissa Ancona, de 44 años, y Paul Jinkerson, de 24, están acusados por un delito de asesinato en primer grado, abandono de un cadáver y falsificación, según ha informado el diario 'The Kansas City Star'.

Según el texto en el que se describen los cargos, Jinkerson habría matado a su padrastro en su propia vivienda en Leadwood, en el este del estado, de un disparo cuando estaba durmiendo.

" La señora Ancona ha admitido que no informó del crimen y que, además, intentó destruir pruebas de sangre y alterar la escena del crimen con el objetivo de ocultar el delito, y ha actuado en complicidad con su hijo", explica el documento.

El fiscal del condado de St. Francois, Jerrod Mahurin, quien ha presentado los cargos contra ambos, cree que el asesinato del líder del KKK en el estado tuvo su origen en una disputa familiar y que no está relacionada con su participación en el grupo supremacista blanco, según 'The New York Times'.

El cadáver de Ancona, de 51 años, fue hallado con impactos de bala el sábado cerca de Belgrade, a unos 30 kilómetros al este de Leadwood, por una familia que se encontraba de pesca en la zona. Las autoridades aseguran que no se sabía nada del líder del KKK desde el miércoles por la mañana.