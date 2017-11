El Frente Amplio rehúsa pedir el voto para Guillier en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas

La coalición izquierdista Frente Amplio ha decidido dar libertad a sus votantes de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo 17 de diciembre en Chile, descartando así un apoyo directo al candidato de la centro-izquierda, Alejandro Guillier, por sus "ambigüedades" en temas que consideran fundamentales.

"Aquí no cabe una negociación", ha subrayado. "No buscamos cargos, cupos, ni un cogobierno, del mismo modo que no demandamos guiños hacia el Frente Amplio. Esto no se trata de dialogar con nosotros, sino de hacerlo con las personas que mayoritariamente apoyan estos cambios", ha indicado a Guillier.