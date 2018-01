Fuerza Popular asevera que sería "inconstitucional" apoyar una moción contra Kuczynski por indultar a Fujimori

El portavoz del partido opositor peruano Fuerza Popular Daniel Salaverry ha aseverado que sería "inconstitucional apoyar una moción de censura contra el presidente", Pedro Pablo Kuczynski, en relación con el indulto dado en diciembre al expresidente Alberto Fujimori.

"Podemos estar de acuerdo o no, podemos estar felices o no, podemos discrepar con las formas o no, pero lo que no podemos desconocer es que el presidente ha ejercido facultad constitucional", ha manifestado.