Fujimori agrade el indulto de Kuczynski y pide perdón a los peruanos a los que "defraudó"

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la Humanidad e indultado por el actual mandatario, Pedro Pablo Kuzcynski, ha manifestado su agradecimiento al presidente y ha pedido perdón a todos los peruanos a los que "defraudó" durante su mandato.

"Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", ha afirmado Fujimori, en un mensaje de vídeo grabado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Centenario, en la que permanece ingresado desde el sábado.

"No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez, en esta nueva etapa que se abre en mi vida, para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación", ha señalado el exmandatario, dirigiéndose a Kuzcynski. "Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado", ha añadido.