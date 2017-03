El GCHQ de Reino Unido tilda de "sinsentido" las acusaciones de su participación en el supuesto espionaje a Trump

El Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), uno de los tres servicios de Inteligencia de Reino Unido, ha tildado este viernes de "sinsentido" y "absolutamente ridículas" las acusaciones sobre su participación en un presunto espionaje al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la campaña electoral de 2016.

Las declaraciones del organismo han llegado después de que el exjuez y analista político Andrew Napolitano dijera que "tres fuentes de Inteligencia" habían informado a la cadena FOX de que el expresidente Barack Obama había recurrido al GCHQ para espiar a Trump, afirmaciones que han sido citadas este jueves por el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

"No usó a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), no usó a la CIA, no usó al FBI y no usó al Departamento de Justicia. Usó al GCHQ", dijo Napolitano.

En respuesta, un portavoz del servicio de Inteligencia británico ha recalcado que "las últimas acusaciones del comentarista Andrew Napolitano (...) son un sinsentido", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

El jueves, Spicer subrayó que Trump mantiene sus acusaciones sobre el supuesto espionaje, horas después de que los principales líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos aseguraran que no existen pruebas que avalen la denuncia del presidente.

"Con la información disponible, no vemos indicios de que la Torre Trump fuese objetivo de vigilancia por ningún elemento del Gobierno de Estados Unidos, antes o después de las elecciones", afirmaron el presidente de la Comisión, el republicano Richard Burr, y el 'número dos' de este órgano, el demócrata Mark Warner, en un comunicado conjunto.

Burr y Warner se sumaron así a las suspicacias expresadas el miércoles por sus homólogos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

El congresista republicano Devin Nunes advirtió de que, si se tienen en cuenta "literalmente" los 'tuits' de Trump, "el presidente estaba equivocado".

Las dudas de los responsables de Inteligencia de ambas cámaras han sido las últimas de una larga lista de suspicacias que tienen su origen en una serie de 'tuits' publicados el 4 de marzo por Trump. Entonces, y sin presentar pruebas, el presidente denunció pinchazos en la Torre Trump de Nueva York.

El presidente defendió el miércoles su acusación anunciando que, en las próximas dos semanas, saldrán a la luz informaciones "muy interesantes" relativas a este caso, si bien es cierto de que hasta el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha tratado de suavizar las acusaciones.

Spicer matizó los "pinchazos" y aludió, en cambio, a actividades de vigilancia". Según el portavoz, Trump "no cree" que Obama "pinchase su teléfono personalmente".

De hecho, el portavoz de la Casa Blanca subrayó el jueves que Trump "mantiene" sus acusaciones, acusando a varios periodistas de malinterpretar las declaraciones de la Comisión de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes.

"Creo que hay una gran cantidad de información, que ya he detallado, sobre la actividad que tuvo lugar en las elecciones de 2016. No hay duda de que hubo técnicas de vigilancia", manifestó.

Spicer reiteró que "el presidente ha sido ya muy claro que no se refería específicamente a escuchas", argumentando que "lo puso entre comillas".

"Creo que volvemos a lo que es una premisa falsa. No es lo que dijo. Fue muy claro sobre ello cuando habló de ello ayer (por el miércoles)", remachó, ante las preguntas de los periodistas.