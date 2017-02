García pide investigar a todos los ministros de Toledo, incluido Kuczynski, por el caso Odebrecht

El ex presidente peruano Álan García (2006-2011) ha instado este jueves a investigar a todos los ministros del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), incluido el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

"Acusan al señor Toledo, pero él tenía ministros", ha dicho en declaraciones a la emisora peruana RPP. "El presidente no actúa, no hace obra, no contrata. El presidente usa a los ministros, que son sus brazos ejecutores", ha esgrimido.

Kuczynski, que llegó al cargo el pasado verano, sería uno de los afectados por estas pesquisas, ya que ejerció de primer ministro y de ministro de Economía del Gobierno de Toledo. "En este país nadie tiene corona, todos están sujetos a indagación", ha subrayado García.

Además, García, que ha prestado declaración este jueves ante la Fiscalía en calidad de testigo, ha defendido su inocencia. "No tengo nada que ver con eso, de manera que a mí no me metan en la pandilla de los ex presidentes" vinculados a Odebrecht, ha reclamado a la prensa.

García ha confesado incluso que siente "vergüenza" por los sobornos que Odebrecht pagó a varios funcionarios de su Gobierno para conseguir las obras del Metro de Lima. "Me dan ganas de pedirle perdón al país", ha contado el jefe de Estado.

Toledo, que se encuentra en la ciudad estadounidense de San Francisco, está acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña para conseguir el contrato público para construir dos tramos de la carretera Interoceánica.

La Justicia peruana ha emitido una orden de detención en su contra y ha dictado 18 meses de prisión preventiva por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Estados Unidos estudia ahora la solicitud de extradición.

CASO ODEBRECHT

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región. En el caso de Perú ha reconocido pagos por 29 millones de dólares.

La Fiscalía de Perú y Odebrecht han firmado un acuerdo preliminar que compromete a la empresa constructora a devolver inicialmente 8,9 millones de dólares de las ganancias ilícitas obtenidas en el país y brindar información "relevante" para identificar a los funcionarios implicados.