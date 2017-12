Gentiloni avisa a quienes quieren "solucionar todo con muros" que las cuotas de refugiados no son opcionales

El primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, ha avisado este viernes a los países que quieren "solucionar todo con muros", en una alusión a los países del Este que se oponen a cualquier sistema de cuotas de acogida para repartir la llegada de refugiados, de que "es necesario colaborar" entre los Estados miembros y que las obligaciones acordadas "no son opcionales".

"No estamos ahí aún, sinceramente. Es un trabajo que debemos continuar y no se puede traducir en un aval a quien dice que no apliquemos las reglas de la Unión Europea", ha dicho el italiano a la prensa en Bruselas, a su llegada a la segunda jornada de cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos.