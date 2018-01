Gerry Adams recurre dos condenas de 1975 por intentar escapar de la cárcel

El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, ha iniciado una lucha judicial para tratar de revertir dos condenas dictadas en 1975 por sendos intentos de fuga, argumentando que su arresto fue ilegal al no haber sido refrendado por un ministro, sino por un secretario de Estado.

Ahora, el dirigente ha impugnado las condena por estos dos intentos de fuga, no tanto porque no ocurrieran --algo que no niega--, sino porque alega que se encontraba en prisión de forma irregular por un fallo administrativo, según 'The Belfast Telegraph'.