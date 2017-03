El Gobierno acusa a las FARC de pedir "cosas desbordadas" en las zonas de concentración

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha acusado este lunes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de pedir "cosas desbordadas" para las zonas de concentración, como gimnasios, algo que la guerrilla ha negado.

Jaramillo ha explicado en una rueda de prensa que los problemas se reducen a nueve de las 26 zonas en las que los más de 6.000 guerrilleros de las FARC se han concentrado para completar allí el desarme y dar el paso a la vida civil.

"Quieren facilidades que no corresponden a unos campamentos transitorios, como espacios audiovisuales y gimnasios (...) Cosas desbordadas a las que les hemos dicho que no porque no fue lo que se acordó", ha dicho, según informa la prensa colombiana.

El gerente de las zonas de concentración, Carlos Córdoba ha detallado que en Vigía del Fuerte los insurgentes "dicen que necesitan que los pisos (suelos) de los baños sean de porcelana", polideportivos y salas audiovisuales.

"Hay cosas que para un campamento temporal (...) se salen de toda lógica, sabiendo que estamos construyendo uno sitios de habitación y de alojamiento en las mejores condiciones de dignidad y calidad de vida", ha defendido.

'Pastor Alape', uno de los negociadores de las FARC, ha aseverado que "no están aspirando a cosas suntuosas", sino que se trata de "exigencias elementales", aunque ha admitido que la situación en las zonas de concentración es "compleja".

Las FARC han denunciado que estos campamentos provisionales carecen en algunos casos de instalaciones básicas como dormitorios y baños con condiciones de higiene adecuadas y ha reclamado al Gobierno que solucione cuanto antes estos problemas.