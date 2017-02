El Gobierno de Nigeria asegura que Buhari se encuentra "bien, sano y saludable"

El Gobierno de Nigeria ha asegurado este miércoles que el presidente del país, Muhammadu Buhari, se encuentra "bien, sano y saludable", el medio de los rumores sobre su estado de salud.

"No está en absoluto en peligro. No está enfermo y no está en el hospital", ha dicho el ministro de Información y Cultura, Alhaji Lai Mohamed, según ha informado el diario local 'Punch'.

Buhari partió el pasado 26 de enero hacia Londres para someterse a una serie de pruebas médicas y se dispararon los rumores sobre su estado de salud y la demanda de más información sobre el presidente.

Durante el fin de semana, Buhari reclamó una prórroga de diez días a su estancia en el extranjero por motivos médicos, en medio del silencio de las autoridades respecto a los motivos.

Este mismo miércoles, Hajiya Rakiya Adamu, hermana del mandatario, ha pedido a la población que rece por él en vez de difundir rumores acerca de su estado de salud.

Así, ha manifestado que habla cada pocas horas con su hermano y que se encuentra "animado", agregando que "es mortal y enferma y morirá cuando el Creador lo desee".