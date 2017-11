El Gobierno celebra el reglamento de la justicia transicional mientras las FARC expresan preocupación

La Cámara de Representantes de Colombia ha aprobado su versión del reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional ideada por el Gobierno y las FARC, un borrador que ha sido recibido con diferentes sensaciones por las partes, ya que mientras para el Ejecutivo "es un buen texto", la guerrilla lo observa con preocupación.

Sin embargo, la Cámara de Representantes mantiene ciertos condicionantes que no estaban recogidos en el acuerdo de paz. Así, los diputados han establecido que quienes deban entrar en prisión no podrán participar en política y que, en el caso de recibir penas restrictivas, serán los jueces de la JEP quienes decidan si los ex guerrilleros quedan o no inhabilitados.