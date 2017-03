De Guindos, sobre la presidencia del Eurogrupo: "En principio, yo no soy candidato de nada"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha afirmado este lunes que "en principio" no es candidato a la presidencia del Eurogrupo, puesto que ya hay en estos momentos una persona que ostenta ese cargo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, que tendrá que tomar "las decisiones que considere convenientes".

"En estos momentos el Eurogrupo tiene un presidente. Las reglas son un poquito evanescentes, como saben perfectamente. Pero en principio no soy candidato de nada", ha aclarado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

"Ha habido elecciones en Holanda, el resultado es el que es. El señor Dijssebloem tendrá que tomar las decisiones que considere convenientes y el resto de miembros del Eurogrupo, lógicamente, lo valoraremos", ha añadido.

La caída del número de escaños de la formación de Dijssebloem, el partido laborista PvdA, ha sembrado dudas sobre su continuidad al frente de esta formación de ministros, pero el titular español de Economía ha evitado "prejuzgar absolutamente nada". "No voy a comentar nada más, ni me voy a adelantar, ni voy a especular, porque creo que no es mi labor en absouto", ha apuntado.

"No voy a entrar en esa polémica", ha explicado, para después añadir que se trata de un tema de "legitimidad" y "sentido común". "Estoy convencido de que el señor Dijsselbloem y todos los demás aplicaremos el sentido común", ha zanjado.