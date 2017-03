HRW denuncia presión de Bruselas a Grecia para expulsar a refugiados a Turquía sin garantías

Ve "inaceptables" las propuestas de Bruselas para aumentar las expulsiones "en detrimento de las protecciones y el derecho a recurrir"

El copresidente de la ONG Human Righst Watch (HRW), Philippe Dam, ha denunciado este miércoles la presión de la Comisión Europea al Gobierno griego para que devuelva a más refugiados atrapados en las islas a Turquía sin las garantías suficientes y ha calificado de "inaceptable" la última propuesta del Ejecutivo comunitario para aumentar la tasa de expulsiones de inmigrantes irregulares de Europa "en detrimento de las protecciones y el derecho a recurrir".

"Estamos preocupados por la presión continuada de la Comisión Europea al Gobierno griego para que reduzca incluso las escasas salvaguardias existentes", ha lamentado en rueda de prensa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, en el marco de una conferencia coorganizada por los grupos socialista, liberal, de la Izquierda Europea y los verdes, para mostrar su rechazo al acuerdo entre la UE y Turquía para devolverle a los refugiados sirios e inmigrantes irregulares, que acaba de cumplir un año en vigor.

El copresidente de HRW ha recordado que su organización rechaza la premisa" en la base del acuerdo para considerar a Turquía como "un país seguro para los demandantes de asilo y refugiados" y ha denunciado que "muchas" de las peticiones de asilo en las islas griegas se tramitan "por el procedimiento rápido" sin "garantías suficientes" y las personas son devueltas cuando "la protección no está garantizada" en Turquía.

"En la práctica, sabemos que hay retrasos, que el proceso se demora mucho más y los refugiados están empezando a quedarse en el limbo", ha explicado. "La gente nos dice que simplemente se les pregunta si están de acuerdo en que sean devueltos a Turquía. Esto es algo que hay que mirar", ha criticado.

Dam ha avisado de que el acuerdo entre la UE y Turquía supone "un precedente muy peligroso" y ha dejado claro que el "sufrimiento inaceptable e injustificable" que ha provocado para los refugiados es "el mejor argumento para no replicar estas políticas" que llevan al "abuso", en un momento en el que los gobiernos europeos buscan replicar el acuerdo con otros países. "No es un coste que tengamos que pagar por menos muertes en el mar", ha avisado.

Además, ha denunciado que las últimas propuestas de la Comisión Europea "dirigidas a aumentar los retornos en detrimento de las protecciones y el derecho a recurrir son obviamente inaceptables" y ha instado a la Eurocámara a oponerse.

En su último informe, publicado este miércoles, HRW denuncia que "la política de contención diseñada para mantener a los demandantes de asilo lejos, en las islas, atrapados en condiciones horrorosas", junto con "la mala gestión de la asistencia humanitaria y el fracaso en rehabilitar los centros a estándares adecuados, ha llevado a un sufrimiento innecesario".

"Las autoridades griegas deben poner inmediatamente fin a su política de contención, traer a la gente al continente y autorizar que sus reclamaciones sean examinadas en base a sus propios méritos", ha dicho, dejando claro que el acuerdo ha provocado "un desastre humanitario" en las islas griegas y hay que acelerar el traslado de refugiados a otros Estados miembro. "Muchos otros Gobiernos no han cumplido sus obligaciones reubicar a demandantes de asilo", ha criticado.

"Hay casi 13.000 demandantes de asilo atrapados en las islas griegas en el contexto de este acuerdo, que se enfrenta a un sufrimiento inmenso y desesperación", ha denunciado, recordando que "sólo la mitad" está acomodada "en instalaciones oficiales", que son "de facto" centros de detención y, el resto, "en tiendas" fuera de los campamentos. "Las condiciones de inverno muy malas han agravado una situación que ya era inaceptable", ha remachado.

El informe también denuncia "deficiencias en el acceso a los demandantes de asilo en las islas" y "el fracaso a la hora de identificar a la gente vulnerable, incluido embarazadas, niños y padres monoparentales con hijos".

LOS GRANDES GRUPOS EN EL PE, SALVO POPULARES, RECHAZAN EL ACUERDO CON TURQUÍA

La eurodiputada verde alemana Ska Keller ha recordado que su grupo rechaza el acuerdo entre la UE y Turquía, entre otros por sus "implicaciones para los Derechos Humanos, especialmente para los refugiados" y ha denunciado que el presidente turco, Recep Tayyip "Erdogan está utilizando este acuerdo para reducir las críticas de los Estados miembro por todas las violaciones de Derechos Humanos" en el país en los últimos meses.

"Erdogan no es alguien que se espere que respete los Derechos Humanos y trate a los refugiados con dignidad", ha avisado, al tiempo que ha denunciado que la UE está "delegando a un tercer país" la "responsabilidad" con los refugiados y ha criticado que haya sellado su frontera con Siria, impidiendo la entrada al país de refugiados sirios.

La eurodiputada socialista alemana Birgit Sippel ha criticado que el grupo popular europeo apoye el acuerdo con Turquía porque "ha minimizado" las llegadas de refugiados a Grecia "y no se preguntan qué les ocurre a los refugiados", cuya situación es "desastrosa" y que la Eurocámara no pueda controlar lo que ocurre, "más allá de hacer visitas", al tiempo que ha manifestado "preocupación" también por el acuerdo con Afganistán y "los planes" de acuerdo con "estados fallidos como Libia".

"¿Por qué los Estados miembro no están dispuestos al menos a informar de la preparación de estos acuerdos al Parlamento?", ha criticado, al tiempo que ha dejado claro que "no es aceptable que algunos Estados miembro no quieren aceptar todavía a ningún refugiado" y ha pedido vías legales de entrada a la UE para refugiados como los visados humanitarios.

La eurodiputada alemana de la Izquierda Unitaria, Cornelia Ernst, ha denunciado que "la presión de la Comisión ha aumentado tanto, que han pedido a las autoridades griegas que rebajen las condiciones de protección y devuelvan a la gente, a veces niños, discapacitados y ancianos" a Turquía, a pesar de que "no ha sido reconocido como país seguro por Grecia". "Esto es un desastre", ha avisado, insistiendo en que la mayor preocupación es que el derecho al asilo no se está garantizando de forma "individual", a cada persona.

La eurodiputada liberal austriaca Angelika Mlinar ha lamentado que "los refugiados están pagando el populismo" en Europa y ha lamentado que el único objetivo sea "mantener a los refugiados fuera". "Si continuamos así, no necesitaremos a ningún Gobierno de derechas, nosotros allanaremos el camino al infierno", ha avisado.