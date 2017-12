HRW acusa al Gobierno chino de recabar datos biométricos sin consentimiento en la convulsa región de Xinjiang

El Gobierno chino ha puesto en marcha un programa específico para recabar datos biométricos, como ADN, sin consentimiento, sin garantías de confidencialidad y sin que se sepa con qué finalidad, en la región de Xinjiang, donde se concentra la minoría uigur, que es víctima de una creciente represión, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.

Los objetivos declarados del programa son mejorar los servicios de salud y mejorar la prevención y el diagnóstico de enfermedades, así como crear perfiles digitales de los pacientes. Los testimonios divulgados por las autoridades afirman que este programa ha salvado la vida a personas que no sabían que sufrían alguna dolencia concreta.

En el caso de Revisiones Médicas para Todos, no es un programa obligatorio, pero las publicaciones de la prensa oficial indican que "para quienes no quieran participar los agentes deberán esforzarse más en convencerlos", lo que sugiere que en realidad no es algo voluntario.