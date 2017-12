HRW denuncia que el Gobierno sirio está intensificando los bombardeos en Ghuta Oriental

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Gobierno sirio y las fuerzas rusas han intensificado los bombardeos en el distrito de Ghuta Oriental, en Damasco, y ha alertado de la utilización de bombas de racimo mientras la población civil está atrapada y con acceso restringido a la ayuda humanitaria.

Las leyes de la guerra no prohíben el asedio siempre que el daño a la población civil no exceda la ganancia militar esperada, el hambre no se use como método de guerra y la ayuda humanitaria no se vea obstaculizada, ha recordado HRW. Sin embargo, ha alertado de que las fuerzas sirias han restringido severamente la entrada de alimentos y medicinas esenciales y también la salida de civiles de Ghuta Oriental.