HRW denuncia la arbitrariedad de los jueces iraquíes en los procesos contra supuestos miembros de Estado Islámico

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes la arbitrariedad y falta de garantías legales de los juicios que se están llevando a cabo en Irak y el Kurdistán contra miles de sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico, algo que afectaría tanto a los enjuiciados como a las víctimas.

La ONG ha denunciado asimismo la actuación de los jueces al contrastar que están haciendo un uso arbitrario de la Justicia. Según la Ley de Amnistía General aprobada en 2016, los sospechosos que demuestren que se unieron al grupo en contra de su voluntad y que no participaron en ciertos actos violentos tendrían el derecho a ser liberados tras ser condenados. Sin embargo, los jueces no aplican esta normativa.

El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ha negado estas acusaciones y ha sostenido que las autoridades no han celebrado ningún juicio sin pruebas. Además, en respuesta a la acusación lanzada por HRW al señalar que los jueces no aplican el Código Penal para condenar a los detenidos, las autoridades judiciales iraquíes han asegurado que no lo hacen porque no es necesario.