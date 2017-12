HRW denuncia el peligro de violencia sexual para las mujeres refugiadas en Lesbos

La organización por los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las mujeres y niñas que viven en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, no cuentan con garantías de seguridad, sufren acoso, violencia de género y otros riesgos para su salud de los que las autoridades no se hacen responsables.

"No hay excusa para no cumplir ni siquiera los estándares más básicos para la protección de mujeres y niñas casi dos años después de que el acuerdo sobre solicitantes de asilo entre la Unión Europea y Turquía entrase en vigor. Los riesgos para la salud y la seguridad de las mujeres en Moria son terribles y cuando llegue el invierno no harán sino empeorar", ha declarado la investigadora de derechos de las mujeres de HRW, Hillary Margolis, según un comunicado.

HRW ha entrevistado a 25 mujeres, desde 13 años de edad, que relatan cómo el acoso sexual está generalizado y que no hay seguridad, ya que las autoridades no responden a sus quejas ni toman medidas para protegerlas. "Por miedo me quedo en la carpa, no salgo", ha dicho una niña siria de 17 años.