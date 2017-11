Hamás acusa al Mossad del asesinato en 2016 de un miembro de su brazo armado en Túnez

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este jueves al Mossad del asesinato de un miembro del brazo armado del grupo, las Brigadas Ezeldin al Qassam, en Túnez en diciembre de 2016.

"El Mossad es acusado oficialmente de estar detrás de este asesinato, que no es sólo un acto terrorista, sino una violación de la soberanía estatal (de Túnez)", ha dicho Mohamed Nazal, miembro del politburó del grupo islamista.

"Antes de nada, no he escuchado nada sobre el tema", manifestó, antes de agregar que "si alguien fue asesinado (...) en Túnez, imagino que no estaba nominado al Premio Nobel de la Paz".