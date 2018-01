Imputado por agresión sexual el canadiense liberado tras cinco años secuestrado junto a su familia por los talibán

Documentos judiciales a los que ha tenido acceso la cadena muestran quequien se encuentra detenido, habría cometido dichos delitoscuyas identidades no han trascendido. Los hechos habrían ocurrido entre el 14 de octubre y el 30 de diciembre, según la cadena CBC

El abogado de Boyle, Eric Granger, ha dicho que su cliente "nunca ha estado antes en problemas" y que "aún no se han presentado pruebas", reconociendo que "es lo normal en una fase tan temprana". "Esperamos recibir las pruebas", ha añadido.

"La estupidez y la maldad de la Red Haqqani por secuestrar a un peregrino y a su esposa embarazada que trabajaban para ayudar a los aldeanos solo puede ser eclipsada por la estupidez y maldad de autorizar el asesinato de mi hija bebé, la mártir Boyle, en represalia por mi repetida negativa a aceptar una oferta que me habían hecho los infieles criminales de la Red Haqqani", dijo.

Los talibán rechazaron las acusaciones de Boyle , asegurando que "desde que la pareja fue detenida y hasta su liberación, marido y mujer no fueron separados porque los muyahidín no querían levantar sospechas".

"La zona era remota, no había médicos, y debido a la gravedad de su estado, la mujer tuvo un aborto natural. Nadie asesinó intencionalmente al hijo de esta pareja ni nadie les violó o denigró", sostuvo.

"Si Dios no lo quisiera, hubiera habido un plan para ello, no habrían vuelto a casa con sus tres hijos. El enemigo no debe presentar a los muyahidín según su propia imagen, ya que la humanidad entera está avergonzada por el barbarismo inhumano de los estadounidenses contra los prisioneros en Bagram y Guantánamo", remachó el portavoz talibán.