Un hospital de India construye una instalación para operar a la mujer más obesa del mundo

Según las informaciones publicadas por el diario local 'The Times of India', las nuevas instalaciones en el Hospital Saifee de Bombay ocuparán 3.000 metros cuadrados y contarán con zona de operaciones y una unidad de cuidados intensivos.

Eman Ahmed, de 36 años, no ha podido abandonar su vivienda en la capital egipcia, El Cairo, desde hace 25 años. Se espera que sea trasladada al hospital en un vuelo a finales de enero.

La mujer sufrió hace dos años un infarto que ha limitado su movilidad, y padece además de diabetes, asma, hipertensión, problemas pulmonares y depresión.

Ma'am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL