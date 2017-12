Irak afirma que Al Baghdadi sigue vivo y se esconde en la zona fronteriza con Siria

El portavoz del Mando de Operaciones Conjuntas de Irak, Yahya Rasul, ha afirmado este domingo que el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, sigue vivo y se esconde en la zona fronteriza entre Irak y Siria.

"Al Baghdadi no está muerto y sigue desplazándose en las zonas desérticas de la frontera entre Irak y Siria", ha dicho, recalcando que "según información de Inteligencia, se desplaza entre Qaim y la ciudad siria de Al Bukamal", según ha informado el portal local de noticias Iraqi News.

"¿Creo que esta vivo? Sí. ¿Por qué? Porque no he visto pruebas convincentes, de Inteligencia o de otras fuentes (...) sobre que está muerto. Por ello, creo que está vivo", manifestó, agregando que "hay algunos indicadores en canales de Inteligencia (que indican) que está vivo".

Townsend reconoció "no tener ninguna pista" acerca del paradero de Al Baghdadi. "Podría estar en cualquier parte del mundo, por lo que sé", apuntó, matizando que cree que "está en alguna parte de Irak y Siria" y más concretamente "probablemente en el valle del Éufrates".

"Es una suposición educada (...) No está en Mosul, no está en Tal Afar y no creo que siga en Raqqa. Reduciendo la lista de posibles lugares en los que podría estar, concluyo que podría estar en algún lugar del valle del Éufrates", sostuvo.