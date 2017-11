Irlanda dice que no se podrá avanzar a siguiente fase con Londres si no esclarece como impedir frontera dura

EUROPA PRESS

El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha avisado este viernes de que los Veintisiete no podrán avanzar a la siguiente fase de la negociación con Reino Unido en diciembre si Londres no esclarece cómo se impedirá la vuelta a una frontera dura en la isla, algo que Dublín no va a permitir.

"No vamos a permitir que una frontera reemerja en la isla de Irlanda y tenemos la responsabilidad compartida con Reino Unido para garantizar que esto no ocurre", ha avisado al jefe de la diplomacia irlandesa en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de la UE con sus socios del Este que participan en la Asociación Oriental.

"Si no hay progreso en términos de más claridad y credibilidad sobre cómo se pueden resolver estas cuestiones de manera que se impida una frontera dura en la isla, entonces no podemos avanzar a la fase dos, donde todo el mundo quiere ir", ha avisado Coveney.

El ministro irlandés ha dejado claro que Irlanda mantiene su posición "muy firme" sobre que no permitirá la vuelta de una frontera dura a la isla --algo inevitable si Reino Unido abandona la Unión Aduanera como ha asegurado-- y ha dado por hecho que los Veintisiete le apoyarán para frenar pasar a la siguiente fase en diciembre si no se avanza en este punto prioritario para Dublín.

"Sí, lo creo, absolutamente", ha asegurado, aunque ha confiado en que se pueda resolver este escollo "antes" de la cumbre de diciembre.

CRISIS EN EL GOBIERNO

Coveney ha considerado que Fianna Fail, el principal partido de la oposición que presentará en el Congreso una moción de censura contra el Gobierno si no dimite el viceprimer ministro Frances Fitzgerald, por el trato policial a un confidente que denunció corrupción, se está comportanto de forma "temeraria".

"Irlanda no necesita otras elecciones ahora", ha avisado, al tiempo que ha dejado claro que "no hay motivos" para que Fitzgerald dimita.

La primera ministra británica, Theresa May, ha instado este viernes de nuevo a sus homólogos de la UE a dar un paso adelante "juntos" y "pasar a la siguiente fase de negociación" sobre su relación futura.

Los Veintisiete ya han dejado claro a la primera ministra británica que no darán luz verde a iniciar las discusiones sobre su relación futura en su cumbre de diciembre a menos que constaten un progreso suficiente para saldar la factura del Brexit, el punto más espinoso, los derechos de los ciudadanos y la situación en la frontera entre Ulster e Irlanda.

"Me reuniré con la primera ministra británica el 4 de diciembre. Entonces veremos si ha habido un progreso suficiente", ha explicado el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, por su parte, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de la Asociación Oriental, que reúne a los Veintiocho y seis socios del Este de Europa.