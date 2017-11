Israel exige seis millones a la Autoridad Palestina como responsable subsidiaria de un atentado

El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha dictaminado que la Autoridad Palestina debe pagar seis millones de euros como parte responsable en un atentado terrorista en concepto de daños físicos y emocionales como sentencia de una demanda presentada por una familia víctima de un atentado.

El texto de la demanda incluía: "no podemos describir el dolor, la sensación de pérdida y la ira que se han convertido en parte de la vida cotidiana de los demandantes, todo por los viciosos actos de esos villanos", según ha recogido el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

"Esta decisión cierra el asunto de alguna manera. Sabíamos desde el principio que la Autoridad Palestina era culpable. No tengo sensación de alegría ni nada por el estilo. He perdido niños, el dinero no es importante en este asunto. Lo que sí es un factor es la prueba de que los niños fueron asesinados porque eran judíos y que la Autoridad Palestina apoyó esto", ha declarado otro de los familiares, Zion Zvori.